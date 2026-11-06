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Politică

Al doilea Stalingrad. Militarii ruși relatează despre pierderi catastrofale și gropi comune într-o zonă a frontului VIDEO

m Scris de maria mora
Al doilea Stalingrad. Militarii ruși relatează despre pierderi catastrofale și gropi comune într-o zonă a frontului VIDEO
Aosom
Militarii ruși relatează despre pierderi catastrofale și gropi comune într-o zonă a frontului ucrainean. Supraviețuitorii compară evenimentele cu un „al doilea Stalingrad”. Zona se află în apropiere de Kursk și Sumî.

Sursa: Ziare

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