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Politică

Alarmă în Strâmtoarea Ormuz: două petroliere au luat foc iar 6 state din Golf se mobilizează militar în Kuweit

i Scris de ioana dinu
Alarmă în Strâmtoarea Ormuz: două petroliere au luat foc iar 6 state din Golf se mobilizează militar în Kuweit
Aosom
Miniștrii Apărării din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au decis înființarea unui comandament militar avansat în Kuweit, cu forțe dedicate pe teren, a anunțat marți Jassim Al-Budaiwi, secretarul general al organizației, potrivit Arab News. Decizia, parte a eforturilor de întărire a securității regionale, a fost luată în cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Consiliului Comun de Apărare CCG, desfășurată la Manama, Bahrain.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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