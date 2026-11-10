Alarmă în Strâmtoarea Ormuz: două petroliere au luat foc iar 6 state din Golf se mobilizează militar în Kuweit

Miniștrii Apărării din Consiliul de Cooperare al Golfului (CCG) au decis înființarea unui comandament militar avansat în Kuweit, cu forțe dedicate pe teren, a anunțat marți Jassim Al-Budaiwi, secretarul general al organizației, potrivit Arab News. Decizia, parte a eforturilor de întărire a securității regionale, a fost luată în cadrul celei de-a 23-a sesiuni a Consiliului Comun de Apărare CCG, desfășurată la Manama, Bahrain.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗