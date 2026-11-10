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Politică

Alegătorii din California resping propunerea de impozit unic pe averea miliardarilor

r Scris de redactor, roxana popa
Alegătorii din California resping propunerea de impozit unic pe averea miliardarilor
Aosom
Alegătorii din California au respins o taxă, prima de acest gen la nivel naţional, aplicată averii nete a miliardarilor, în urma unei lupte electorale controversate

Sursa: Stiri Pe Surse

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