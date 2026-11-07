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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Alegeri în Găgăuzia, mica „Lume Rusă” de la granița României. Cum a devenit Bucureștiul o „sperietoare electorală” (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Alegeri în Găgăuzia, mica „Lume Rusă” de la granița României. Cum a devenit Bucureștiul o „sperietoare electorală” (Gândul)
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Pe 15 noiembrie 2026, Găgăuzia își alege guvernatorul, numit bașcan, și cei 35 de deputați ai (…)

Sursa: Ziar.com

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