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Politică

Alegeri în SUA - Andy Burnham afirmă că rezultatul scrutinului reprezintă un apel la lupta împotriva creşterii costului vieţii

g Scris de george traicu
Alegeri în SUA - Andy Burnham afirmă că rezultatul scrutinului reprezintă un apel la lupta împotriva creşterii costului vieţii
Aosom
Premierul britanic Andy Burnham a declarat miercuri că înfrângerea Partidului Republican în alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului din SUA ar trebui să motiveze lumea să se "unească" pentru a lupta împotriva creşterii costului vieţ...

Sursa: Stiri Pe Surse

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