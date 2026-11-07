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Politică

Alegeri în SUA: Cum s-a schimbat electoratul american și de ce au pierdut republicanii voturile decisive pentru victoria lui Trump

m Scris de mihaela ivăncică
Alegeri în SUA: Cum s-a schimbat electoratul american și de ce au pierdut republicanii voturile decisive pentru victoria lui Trump
Aosom
Alegerile intermediare din Statele Unite au produs o schimbare importantă în structura electoratului american.

Sursa: Stirile Pro.tv

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