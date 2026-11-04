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Politică

Alegeri în SUA - Premierele istorice: primul senator musulman sau primul senator gay declarat

m Scris de mihai cistelican
Alegeri în SUA - Premierele istorice: primul senator musulman sau primul senator gay declarat
Aosom
Primul musulman ales în Senatul SUA, primul senator american care şi-a declarat deschis orientarea homosexuală, prima femeie de culoare în funcţia de guvernator - unii dintre câştigătorii alegerilor din 3 noiembrie vor scrie istorie în acest an

Sursa: Stiri Pe Surse

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