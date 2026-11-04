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Politică

Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA

e Scris de e-politic ro
Alegeri în SUA - Prima reacție a lui Donald Trump, după ce democrații au preluat controlul asupra Congresului: Se anunță război total în SUA
Aosom
Democrații sunt pe cale sa obțina o victorie istorica in alegerile de la jumatatea mandatului din SUA. Vazand rezultatele care se contureaza, Donald T

Sursa: Ziuanews.ro

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