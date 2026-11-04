Alegeri irelevante în SUA? Merz: „Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres”

Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat miercuri sceptic că preşedintele american Donald Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, în timp ce ministrul de externe german Johann Wadepul s-a declarat mai optimist

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗