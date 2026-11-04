 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alegeri irelevante în SUA? Merz: „Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres”

m Scris de mihai cistelican
Alegeri irelevante în SUA? Merz: „Trump a guvernat în mare parte fără a ţine cont de Congres”
Aosom
Cancelarul german Friedrich Merz s-a declarat miercuri sceptic că preşedintele american Donald Trump îşi va schimba modul de a guverna după alegerile de la mijlocul mandatului din SUA, în timp ce ministrul de externe german Johann Wadepul s-a declarat mai optimist

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech