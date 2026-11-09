Alegeri pe muchie de cuțit în Mississippi. Unii americani speră la o lovitură de teatru în bastionul republicanilor

Numărarea voturilor pare interminabilă în Mississippi, în inima sudului republican, relatează AFP. Locuitorii speră să asiste în sfârșit la una dintre cele mai spectaculoase victorii ale democraților la scrutinul de la jumătatea mandatului: alegerea primului senator de culoare în aproape 150 de ani în statul în care circa 40% din populație este afro-americană, conform CNBC. …

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