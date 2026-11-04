Alegeri SUA 2026. Statul Kansas a ales un senator democrat după aproape un secol

Democratul Adam Hamilton a câştigat la alegerile intermediare din Kansas, de la republicani, locul în Senatul SUA, potrivit proiecţiilor CNN, AP şi NBC. Kansas este un stat-cheie pentru controlul camerei superioare a Congresului care nu mai alesese un senator democrat din 1932, transmite Agerpres. Hamilton, un pastor metodist cu un trecut republican, l-a învins pe […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗