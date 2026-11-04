Alegeri SUA: „Noapte îngrozitoare” pentru „titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre”. De ce?

Victoria democraților în alegerile de marți este un mesaj nu doar pentru Partidul Republican și pentru Donald Trump, dar și pentru oamenii de afaceri din domeniul tehnologiei, care au investit sute de milioane de dolari în susținerea candidaților conservatori. Rezultatele scrutinului de marți din SUA au reprezentat o lovitură pentru oamenii de afaceri din domeniul …

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