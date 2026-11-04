 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alegeri SUA: „Noapte îngrozitoare” pentru „titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre”. De ce?

a Scris de adrian cochino
Alegeri SUA: „Noapte îngrozitoare” pentru „titanii din Silicon Valley, care își sapă buncăre”. De ce?
Aosom
Victoria democraților în alegerile de marți este un mesaj nu doar pentru Partidul Republican și pentru Donald Trump, dar și pentru oamenii de afaceri din domeniul tehnologiei, care au investit sute de milioane de dolari în susținerea candidaților conservatori. Rezultatele scrutinului de marți din SUA au reprezentat o lovitură pentru oamenii de afaceri din domeniul …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech