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Politică

Alegerile americane pun Bucureștiul în fața unei recalibrări diplomatice. Ce strategie trebuie să adopte Nicușor Dan

m Scris de monica vasilescu
Alegerile americane pun Bucureștiul în fața unei recalibrări diplomatice. Ce strategie trebuie să adopte Nicușor Dan
Aosom
Rezultatul alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite poate avea consecințe asupra relației Washingtonului cu Bucureștiul, inclusiv prin prisma apropierii președintelui Nicușor Dan de zona conservatoare asociată mișcării MAGA.

Sursa: Ziare

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