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Politică

„Alegerile contează”: Ordinul dat de primarul celui mai mare oraș din Texas după victoria democraților

g Scris de george sîrbu
„Alegerile contează”: Ordinul dat de primarul celui mai mare oraș din Texas după victoria democraților
Aosom
La câteva zile după alegerile care i-au adus pe democrați la conducerea statului Texas, primarul orașului Houston a ordonat vineri departamentului de poliție al orașului să-și reducă cooperarea cu ofițerii federali de imigrare (ICE), contrar legii statale susținute de republicani, transmite Reuters. Primarul John Whitmire a declarat că a luat această măsură, după ce s-a …

Sursa: Hotnews

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