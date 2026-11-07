„Alegerile contează”: Ordinul dat de primarul celui mai mare oraș din Texas după victoria democraților

La câteva zile după alegerile care i-au adus pe democrați la conducerea statului Texas, primarul orașului Houston a ordonat vineri departamentului de poliție al orașului să-și reducă cooperarea cu ofițerii federali de imigrare (ICE), contrar legii statale susținute de republicani, transmite Reuters. Primarul John Whitmire a declarat că a luat această măsură, după ce s-a …

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