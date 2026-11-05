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Politică

Alegerile din SUA - Administrația Trump riscă un val de anchete în sectorul energetic

g Scris de george traicu
Alegerile din SUA - Administrația Trump riscă un val de anchete în sectorul energetic
Aosom
Administraţia preşedintelui Donald Trump riscă să fie supusă unui val de investigaţii parlamentare privind acordurile încheiate în sectorul energetic, după ce democraţii au câştigat controlul asupra Congresului SUA. Anchetele ar urma să vizeze exploa...

Sursa: Stiri Pe Surse

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