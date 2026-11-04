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Politică

Alegerile din SUA comentate de CTP: „Greu pentru Simion și Grindeanu, de unde mai scoate Grindeanu miliardul de dolari să-l dea lui Trump?”

s Scris de sebastian pricop
Alegerile din SUA comentate de CTP: „Greu pentru Simion și Grindeanu, de unde mai scoate Grindeanu miliardul de dolari să-l dea lui Trump?”
Aosom
Invitat miercuri la EuropaFM de Cătălin Striblea, gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat rezultatele devastatoare la adresa mișcării MAGA din alegerile midterm americane. Cristian Tudor Popescu a spus la EuropaFM că efectele înfrângerile republicanilor nu se vor resimți doar în SUA, ci în întreaga lume. El a afirmat că Trump a pierdut masiv în primul …

Sursa: Hotnews

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