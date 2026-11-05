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Politică

Alegerile din SUA şi impactul asupra bursei americane: Radu Puiu, XTB România, explică la ZF Deschiderea de Astăzi riscurile din tech, inteligenţa artificială şi aspectele la care ar trebui să fie atenţi investitorii

e Scris de eduard ivanovici
Alegerile din SUA şi impactul asupra bursei americane: Radu Puiu, XTB România, explică la ZF Deschiderea de Astăzi riscurile din tech, inteligenţa artificială şi aspectele la care ar trebui să fie atenţi investitorii
Aosom
Bursele internaţionale traversează o etapă de reevaluare a fundamentelor economice, în contextul în care rezultatele politice din Statele Unite şi...

Sursa: Zf Ro

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