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Politică

Alegerile prezidențiale din Franța acaparate de extremiști. Încă un personaj cu vederi radicale s-a înscris în cursă

P Scris de Petru Mazilu
Alegerile prezidențiale din Franța acaparate de extremiști. Încă un personaj cu vederi radicale s-a înscris în cursă
Aosom
Eric Zemmour, figur a extremei-drepte franceze, cunoscut pentru poziiile sale anti-Islam i anti-imigraie, a anunat c va candida la alegerile prezideniale de anul viitor, potrivit Al Jazeera. Este a d… [+4543 chars]

Sursa: mediafax.ro

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