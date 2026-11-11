Alertă aeriană pentru a doua seară la rând în Tulcea. Două avioane F-16 au decolat după detectarea unei ținte lângă Sulina

Locuitorii din estul județului Tulcea au primit, marți seară, 10 noiembrie 2026, un nou mesaj RO-Alert, după ce radarele Armatei Române au detectat o țintă aeriană la numai 25 de kilometri de Sulina. Două avioane de luptă F-16 au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. Este a doua seară consecutivă în care autoritățile emit o avertizare în zonă, după ce luni o altă țintă aeriană a pătruns în spațiul aerian al României.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗