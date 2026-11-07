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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Alertă de manipulare masivă în online! Ministerul de Interne avertizează publicul: Nu distribuiți astfel de postări!

l Scris de loredana iriciuc
Alertă de manipulare masivă în online! Ministerul de Interne avertizează publicul: Nu distribuiți astfel de postări!
Aosom
MAI trage un semnal de alarmă: campanie online de manipulare ce incită împotriva forțelor de ordine. Avertisment ferm pentru cetățeni să nu distribuie falsurile.

Sursa: Dcnews

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