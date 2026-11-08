Alertă în apropierea Insulei Șerpilor. Două ținte aeriene, detectate de radarele MApN

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis duminică, 8 noiembrie, că sistemele radar au detectat două ținte aeriene în apropierea Insulei Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei. Două elicoptere NH-90 ale Forțelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

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