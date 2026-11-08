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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Alertă în Republica Moldova. Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al țării

m Scris de mihaela ivăncică
Alertă în Republica Moldova. Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al țării
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Două aparate de zbor de tip aerostat au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, a anunțat Ministerul Apărării de la Chișinău.

Sursa: Stirile Pro.tv

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