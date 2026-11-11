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Politică

Alertă la Washington! Şeful Trezoreriei SUA, mutat de urgență într-o bază militară / Detalii despre amenințările iraniene la adresa sa

d Scris de daniel mihai dragomir
Alertă la Washington! Şeful Trezoreriei SUA, mutat de urgență într-o bază militară / Detalii despre amenințările iraniene la adresa sa
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Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, a fost evacuat într-o bază militară de teama unor comploturi iraniene. Află detaliile din ancheta NYT.

Sursa: Stiri Pe Surse

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