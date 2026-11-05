Alerte în Arabia Saudită după atacurile asupra centrului său de exportare a petrolului de la Marea Roșie

Arabia Saudită a emis joi alerte care avertizează asupra unor potențiale pericole în Yanbu, centrul de la Marea Roșie al regatului pentru exportul petrolului, în contextul în care rebelii houthi din Yemen, aliniați Iranului, își continuă atacurile, transmite Reuters. Coaliția condusă de Arabia Saudită, care luptă împotriva rebelilor houthi în Yemen, a anunțat că a …

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