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Politică

Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public

c Scris de codrina mențel
Alex Gîlcă a răbufnit la adresa lui Cătălin Bordea după ce a râs de Valerie Lungu. Ce i-a cerut în mod public
Aosom
Alex Gîlcă nu l-a iertat pe Cătălin Bordea după ce i-a batjocorit soția. Mesajul dur transmis comediantului

Sursa: Click

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