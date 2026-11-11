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Politică

Alexander Stubb, președintele Finlandei, îl laudă pe Vladimir Putin: „A foarte perspicace, foarte bine pregătit și foarte calm”

i Scris de ioan-radu gava
Alexander Stubb, președintele Finlandei, îl laudă pe Vladimir Putin: „A foarte perspicace, foarte bine pregătit și foarte calm”
Aosom
Președintele Finlandei l-a lăudat pe Vladimir Putin după o convorbire telefonică: liderul rus a fost „foarte perspicace și bine pregătit”.

Sursa: Dcnews

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