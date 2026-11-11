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Politică

Alexandru Muraru la RFI: Conferința lui Nicușor Dan, un faliment politic în direct

c Scris de cosmin ruscior
Alexandru Muraru la RFI: Conferința lui Nicușor Dan, un faliment politic în direct
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Conferința de presă a președintelui Nicușor Dan confirmă ruptura definitivă de electoratul său, spune la RFI deputatul PNL Alexandru Muraru. ”Președintele continuă să aibă un comportament deseori arogant”, în opinia sa. Liderul PNL Iași taxează de asemenea interzicerea accesului jurnalistului de investigații Ovidiu Vanghele la conferințele de la Palatul Cotroceni: ”Nicușor Dan lovește puternic în independența presei”.

Sursa: Rfi

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