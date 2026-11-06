 Sari la conținut
M
S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alexandru Robogete cere ca medicii rezidenți să fie plătiți pentru gărzi: Nu sunt anexa medicului primar

l Scris de loredana codruț
Alexandru Robogete cere ca medicii rezidenți să fie plătiți pentru gărzi: Nu sunt anexa medicului primar
Aosom
Șase ani de zile de facultate și apoi alți șase ani de rezidențiat neremunerat complet. Alexandru Rogobete, vrea să schimbe regulile jocului.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech