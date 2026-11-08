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Politică

Alexandru Rogobete cere ponturi de la pacienții nemulțumiți: Vrea să știe în ce spitale să descindă ca să rezolve probleme

l Scris de loredana codruț
Alexandru Rogobete cere ponturi de la pacienții nemulțumiți: Vrea să știe în ce spitale să descindă ca să rezolve probleme
Aosom
inistrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a făcut duminică un apel la public pentru a-și pregăti următoarele deplasări, după vizita la spitalele din Cluj.

Sursa: Stiri Pe Surse

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