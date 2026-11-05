Alexandru Toader a pierdut postul de lector la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală

Ionuţ-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei şi fost rector Tudorel Toader, şi-a pierdut funcţia didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ (UAIC) din Iaşi, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri. Potrivit Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Ionuţ- Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a […]

Sursa: Gazeta De Sud Citește mai departe la sursa originală ↗