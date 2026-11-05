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Politică

Alexandru Toader a pierdut postul de lector la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală

d Scris de daniela moise
Alexandru Toader a pierdut postul de lector la Facultatea de Drept din Iași în urma acuzațiilor de hărțuire sexuală
Aosom
Ionuţ-Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiţiei şi fost rector Tudorel Toader, şi-a pierdut funcţia didactică de lector universitar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ (UAIC) din Iaşi, se arată într-un comunicat de presă transmis miercuri. Potrivit Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Ionuţ- Alexandru Toader a fost destituit în baza unei hotărâri adoptate de Comisia de Etică a […]

Sursa: Gazeta De Sud

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