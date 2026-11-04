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Politică

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, şi-a pierdut funcţia de lector la UAIC Iaşi

f Scris de florin răvdan
Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, şi-a pierdut funcţia de lector la UAIC Iaşi
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Alexandru Toader, plasat de ÎCCJ în arest la domiciliu, nu mai este lector la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi.

Sursa: Dcnews

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