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Politică

Alfred Simonis, noi declarații despre criticile apărute după petrecerea de botez a copilului: „Nu este treaba gazdei”

s Scris de sebastian pricop
Alfred Simonis, noi declarații despre criticile apărute după petrecerea de botez a copilului: „Nu este treaba gazdei”
Aosom
Nu este treaba organizatorilor cum vin invitații îmbrăcați la petrecerea, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, într-o nouă reacție privind criticile apărute după petrecerea de botez a fiului său organizată la finalul lunii octombrie, potrivit publicației locale DeBanat. „S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în …

Sursa: Hotnews

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