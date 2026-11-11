Alfred Simonis, noi declarații despre criticile apărute după petrecerea de botez a copilului: „Nu este treaba gazdei”

Nu este treaba organizatorilor cum vin invitații îmbrăcați la petrecerea, a spus președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, într-o nouă reacție privind criticile apărute după petrecerea de botez a fiului său organizată la finalul lunii octombrie, potrivit publicației locale DeBanat. „S-a demonizat, satanizat, dacă doriți, o petrecere care avea la bază botezul, creștinarea unui copil, în …

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