Alianța care decide viitorul AI și echilibrul tehnologic global. Ce mize ascunse are parteneriatul dintre SUA și Taiwan

Statele Unite și China sunt implicate într-o competiție globală pentru a determina cine va domina inteligența artificială și dacă democrațiile sau autocrațiile vor fi cele care vor stabili standardele și valorile noii ere digitale. Statele Unite sunt lidere mondiale în sofisticarea și puterea modelelor lor de inteligență artificială, iar baza lor de inovare și investițiile în cercetare și dezvoltare rămân de neegalat. Însă competiția în domeniul inteligenței artificiale este mult mai amplă decât simpla modelare. Aceasta cuprinde un ecosistem tehnologic care include generarea de energie, serverele și implementarea în aplicații din lumea reală, scrie Foreign Affairs.

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