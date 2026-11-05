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Politică

Alianța celor doi dictatori care au terorizat Europa. Prietenia lor ascundea o înțelegere mortală

c Scris de cosmin pătraşcu zamfirache
Alianța celor doi dictatori care au terorizat Europa. Prietenia lor ascundea o înțelegere mortală
Aosom
În anul 1936, doi dictatori, renunțau la rivalități și incompatibilitate pentru a lega o adevărată prietenie a răului și distrugerii. Planurile lor secrete de a domina Europa au dus la moartea a peste 35 de milioane de europeni dar și la decenii de traumă.

Sursa: Adevarul

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