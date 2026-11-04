Aliații lui Vucic ar fi încercat să fugă în Rusia după pierderea alegerilor: avionul a făcut însă cale întoarsă spre Belgrad

Zborul Air Serbia JU134 de la Belgrad la Moscova a făcut o întoarcere surprinzătoare deasupra Lituaniei în seara zilei de 3 noiembrie și a zburat înapoi la Belgrad, astfel încât securitatea aeroportului să poată verifica, din nou, un pasager.

Sursa: Stiri Pe Surse Citește mai departe la sursa originală ↗