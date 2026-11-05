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Politică

Alin Mituța demontează discursul lui Alice Weidel. Românii din Germania nu vânează ajutoare sociale, ci acoperă deficitul de muncă

f Scris de florin toader
Alin Mituța demontează discursul lui Alice Weidel. Românii din Germania nu vânează ajutoare sociale, ci acoperă deficitul de muncă
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Fostul europarlamentar Alin Mituța răspunde atacului liderei AfD, Alice Weidel, privind așa-zisa „migrație a sărăciei" din Germania aducând ca argumente cifrele reale care demontează manipularea politică privind beneficiile sociale și subliniază rolul important al românilor în economia germană. The post Alin Mituța demontează discursul lui Alice Weidel. Românii din Germania nu vânează ajutoare sociale, ci acoperă deficitul de muncă appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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