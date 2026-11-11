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Politică

Alin Tișe acuză „ticăloșie și manipulare” în jurul sondajelor privind alianța PNL-USR

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe acuză „ticăloșie și manipulare” în jurul sondajelor privind alianța PNL-USR
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Președintele Consiliului Județean Cluj a reacționat după apariția unor date INSCOP despre o posibilă alianță electorală între PNL și USR, susținând că acestea confirmă criticile sale privind modul în care este promovată o astfel de colaborare.

Sursa: Ziua De Cluj

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