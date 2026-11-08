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Politică

Alin Tișe câștigă tot mai multă susținere pentru șefia PNL! Alți 10 primari îi sunt alături: „Este doar începutul!”

m Scris de mădălina ivan(
Alin Tișe câștigă tot mai multă susținere pentru șefia PNL! Alți 10 primari îi sunt alături: „Este doar începutul!”
Aosom
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, anunță noi susținători în cursa pentru șefia PNL. Zece primari din Maramureș sunt de partea sa, iar liberalul e de părere că sunt și alții care încă nu și-au exprimat public sprijinul.

Sursa: Monitorul Cluj

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