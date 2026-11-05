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Politică

Alin Tișe îi răspunde lui Boc după ce primarul Clujului a spus că nu este un susținător al postărilor sale

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe îi răspunde lui Boc după ce primarul Clujului a spus că nu este un susținător al postărilor sale
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Președintele Consiliului Județean Cluj i-a răspuns lui Emil Boc, după ce edilul s-a delimitat de postările sale publice, lansând totodată un atac la adresa fostului premier Ilie Bolojan pe tema finanțării Spitalului de Copii.

Sursa: Ziua De Cluj

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