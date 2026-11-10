 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Alin Tișe, mesaj pentru Bolojan: „Oprește dictatura și dă drumul urgent la alegeri interne în toate județele!”

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe, mesaj pentru Bolojan: „Oprește dictatura și dă drumul urgent la alegeri interne în toate județele!”
Aosom
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că liberalii trebuie să-și aleagă liderii prin vot, nu prin ordine de la centru.

Sursa: Ziua De Cluj

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha
Tech 10 Nov 2026

ZF Digital ’26. VIDEO - Interviu integral. Pavel Popescu, vicepreşedinte ANCOM: Înlocuirea echipamentelor chinezeşti din reţelele de acces radio (RAN) se amână, dar legea 5G se extinde la 6G, iar cu guvernul american „suntem foarte avansaţi în discuţii” pentru investiţii. Ce îşi propune ANCOM la reuniunea ITU de la Doha

ZF publică integral interviul video cu Pavel Popescu, vicepreşedintele ANCOM, înregistrat în contextul conferinţei ZF Digital Summit '26, la care...