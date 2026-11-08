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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Politică

Alin Tişe: Susţin revenirea PNL la valorile conservatoare; Bolojan a deturnat partidul către stânga globalistă (Ecopolitic)

z Scris de ziar com copyright directway
Alin Tişe: Susţin revenirea PNL la valorile conservatoare; Bolojan a deturnat partidul către stânga globalistă (Ecopolitic)
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Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe, critică actuala conducere a Partidului (…)

Sursa: Ziar.com

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