Alin Tișe vine la ZIUA LIVE

Liberalii au de luat în perioada următoare mai multe decizii complicate, care vor decide pe termen lung soarta partidului. PNL este împărțit între cei care îl susțin pe Ilie Bolojan și cei care îl vor schimbat de la conducere. Printre cei din urmă se numără și președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Sursa: Ziua De Cluj Citește mai departe la sursa originală ↗