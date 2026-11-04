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Politică

Alin Tișe: „Voi susţine revenirea PNL la guvernare în orice formulă" / Ce spune liderul CJ Cluj de o alianță cu AUR sau USR și dacă a vorbit cu Emil Boc

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe: „Voi susţine revenirea PNL la guvernare în orice formulă" / Ce spune liderul CJ Cluj de o alianță cu AUR sau USR și dacă a vorbit cu Emil Boc
Aosom
Președintele Consiliului Județean, Alin Tișe, care și-a anunțat, miercuri, candidatura pentru șefia PNL spune că dacă va deveni preşedintele liberalilor va susţine revenirea acestora la guvernare.

Sursa: Ziua De Cluj

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