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Politică

Alin Tișe vrea să dea puterea aleșilor locali în PNL: „Chiar cred că voi câștiga șefia partidului”

s Scris de sergiu vlăgea
Alin Tișe vrea să dea puterea aleșilor locali în PNL: „Chiar cred că voi câștiga șefia partidului”
Aosom
Președintele Consiliului Județean Cluj este încrezător că va reuși să-și convingă colegii liberali să-i acorde voturile și să devină liderul Partidului Național Liberal la următorul Congres.

Sursa: Ziua De Cluj

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