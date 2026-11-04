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Politică

Alin Tișe vrea să unească liberalii prin „politica iubirii”: „Eu respect opinia oricui”

o Scris de oana antipa
Alin Tișe vrea să unească liberalii prin „politica iubirii”: „Eu respect opinia oricui”
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Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a explicat miercuri, la Antena 3, conceptul de „politică a iubirii”, pe care îl propune pentru Partidul Național Liberal. Liberalul susține că formațiunea are nevoie de unitate, de revenirea la propriile valori și de o delimitare clară față de celelalte partide.

Sursa: Mediafax Ro

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