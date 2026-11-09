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Politică

Alina Gorghiu acuză că este victima unui șantaj în PNL. ”Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi”

r Scris de roxana neagu
Alina Gorghiu acuză că este victima unui șantaj în PNL. ”Astăzi vorbesc despre ceva ce nu mi-am imaginat că voi trăi”
Aosom
Liberala Alina Gorghiu face acuzații grave la adresa conducerii Partidului Național Liberal.

Sursa: Dcnews

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