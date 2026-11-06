Vești pentru părinți și pentru beneficiarii unor prestații sociale. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție sunt plătite mai devreme în luna noiembrie. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a devansat plățile deoarece data obișnuită de virare, 8 noiembrie, cade într-o zi nelucrătoare. Astfel, vineri, 6 noiembrie […] Articolul Alocațiile și indemnizațiile pentru copii intră mai devreme pe card în noiembrie. Când sunt plătite celelalte ajutoare sociale apare prima dată în Obiectiv Vocea Brăilei.

Sursa: Objective Voice Of Braila Citește mai departe la sursa originală ↗