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Politică

Alte țări, alte anotimpuri, aceeași grijă pentru bani

c Scris de cornel tăbăcaru
Alte țări, alte anotimpuri, aceeași grijă pentru bani
Aosom
Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am primit multe mesaje după textul de săptămâna trecută, în care m-ați întrebat cum se pregătesc oamenii din Costa Rica pentru iarnă. Ce conserve fac, ce murături pun, cum își umplu cămările și dacă și pe acolo începe goana după provizii.

Sursa: Jurnalul Ro

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