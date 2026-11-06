Alte țări, alte anotimpuri, aceeași grijă pentru bani

Dragii mei cu Jurnalul sub braț, am primit multe mesaje după textul de săptămâna trecută, în care m-ați întrebat cum se pregătesc oamenii din Costa Rica pentru iarnă. Ce conserve fac, ce murături pun, cum își umplu cămările și dacă și pe acolo începe goana după provizii.

Sursa: Jurnalul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗