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Politică

Ambasadorul Cornel Feruţă a fost numit consilier al Preşedintelui Adunării Generale a ONU pe reforma ONU

f Scris de florin răvdan
Ambasadorul Cornel Feruţă a fost numit consilier al Preşedintelui Adunării Generale a ONU pe reforma ONU
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Reprezentantul permanent al României la ONU, ambasadorul Cornel Feruţă, a fost desemnat în funcţia de consilier al preşedintelui Adunării Generale a ONU.

Sursa: Dcnews

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