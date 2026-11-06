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Politică

Amenințări cu bombă la bordul avioanelor: cum sunt clasificate, cine preia comanda în cazul unei alerte credibile și cât costă farsele

ș Scris de ștefana radu
Amenințări cu bombă la bordul avioanelor: cum sunt clasificate, cine preia comanda în cazul unei alerte credibile și cât costă farsele
Aosom
Sute de pasageri ai companiilor aeriene din Europa au avut zborurile deviate sau au primit escorte militare săptămâna aceasta, în urma unei serii de amenințări cu bombă pe care oficialii le-au numit farse rău intenționate. Încă nu s-a dovedit cine e în spatele incidentelor, care au venit într-un moment de creștere a tensiunilor cu Rusia și de avertismente că aceasta ar putea intensifica așa-numitele atacuri hibride pe continent. Asociația Piloților de Linie Britanici a explicat exact ce se întâmplă la bordul unui avion atunci când este primită o amenințare cu bombă, scrie PBS.

Sursa: Digi24

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